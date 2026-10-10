В Эстонии мужчину осудили за осквернение украинского флага у посольства РФ

Условный срок в три месяца за «осквернение украинского флага» возле посольства России в Таллине назначил 44-летнему гражданину Эстонии Харьюский уездный суд, 10 октября сообщает ERR.
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