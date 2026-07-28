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Reuters: Трамп запретил поставки китайских роботов-гуманоидов в США

Reuters: Трамп запретил поставки китайских роботов-гуманоидов в США

www.globallookpress.com/Yang Shiyao/XinHua Администрация президента США Дональда Трампа ввела запрет на импорт новых китайских гуманоидных роботов и некоторых технологических решений с целью защитить развитие искусственного интеллекта (ИИ) в Соединенных Штатах.

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