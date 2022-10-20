Россия использует боевых дельфинов в ходе спецоперации — 19FortyFive

В западном издании пишут, что подобный опыт не уникальный и практикуется несколькими странамиАналитики издания 19FortyFive заявили в материале о том, что в ходе спецоперации ВС России применяют, среди прочего, специально обученных боевых дельфинов.
В западном издании пишут, что подобный опыт не уникальный и практикуется несколькими странамиАналитики издания 19FortyFive заявили в материале о том, что в ходе спецоперации ВС России применяют, среди прочего, специально обученных боевых дельфинов.
Свежие комментарии