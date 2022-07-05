Арестович заявил, что к осени ВСУ "погонят далеко" ВС РФ с помощью оружия Запада

Заявления советника в Офисе президента Владимира Зеленского сменяют одно другим. Ранее Алексей Арестович анонсировал "контрнаступление ВСУ" на июнь-июль текущего года, недавно речь шла об августе, а сейчас он заявляет, что это произойдёт к осени.