Страна и люди
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Страна и люди

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Украина рекордно увеличит импорт электроэнергии после «напряженной ночи»

Украина рекордно увеличит импорт электроэнергии после «напряженной ночи»

Минэнерго: Украина уже сегодня рекордно увеличит импорт электроэнергии из Европы На фоне масштабных ударов по объектам энергетики Украина нарастит импорт электроэнергии из Европы до рекордного, сообщило Минэнерго страныФото: Mykola Tys / Keystone Press Agency / Global Look Press Украина в текущие сутки планирует рекордно увеличить импорт электроэнергии из стран Европы, ожидается, что он превысит отметку 33,5 тыс.

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Комментарии
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Eduard
Ха,ха,ха, В Европе наживаются!
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