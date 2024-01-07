Малкин вышел на 39-е место в списке лучших ассистентов в истории НХЛ

Евгений Малкин достиг отметки в 777 результативных передач в истории НХЛ. В ночь на 7 января в Питтсбурге (штат Пенсильвания, США) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Питтсбург Пингвинз» принимал «Баффало Сэйбрз».