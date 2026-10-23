Overnight inventory and gaps: 21 S&P opens, what filled E-mini S&P 500 Futures CME_MINI_DL:ES1! AKORDERFLOW2 What happens to the overnight gap on S&P futures? I measured it on the last 21 cash sessions instead of using the usual "gaps always fill" line.
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