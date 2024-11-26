Опубликованы новые подробности о разорванной свиньями в загоне российской школьнице

На школьницу, которую в Красноярском крае разорвали свиньи в загоне, сначала напал бык. О новых обстоятельствах в деле сообщило управление Следственного комитета по Красноярскому краю и Хакасии в Telegram-канале.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии