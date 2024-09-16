Пенсионера, уехавшего искать сына на СВО, вернули домой. 69-летнего Алексея Федорова из селе Журавка, нашли на трассе в Саратовской области.
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Пенсионера, уехавшего искать сына на СВО, вернули домой. 69-летнего Алексея Федорова из селе Журавка, нашли на трассе в Саратовской области.