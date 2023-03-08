Карун Чандок о положении «Макларена»: «Норрис вскоре начнет задумываться о том, чтобы перейти в «Ред Булл» или «Феррари»

Эксперт Sky Sports и бывший пилот «Формулы-1» Карун Чандок считает, что в случае провального сезона «Макларена» Ландо Норрис может всерьез задуматься об уходе из команды.
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