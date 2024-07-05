Уголовное дело о теракте возбудили после атаки ВСУ на Приморско-Ахтарск

Скриншот видео Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте после атаки Вооруженных сил Украины на город Приморско-Ахтарск в Краснодарском крае, сообщила 5 июля официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
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