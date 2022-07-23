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Репарации или плата за разрешение на узурпацию?

Репарации или плата за разрешение на узурпацию?

Юрий Болдырев о подлинных причинах антинациональной финансово-экономической и промышленной политики Юрий Болдырев На фото: Егор Гайдар, Президент РФ Борис Ельцин и Президент США Билл Клинтон (слева направо) во время встречи (Фото: Александр Сенцов, Александр Чумичев / ТАСС) Когда-то давно, лет двадцать пять — пятнадцать назад, приходилось, тогда еще в основном в статьях (роликов в сети практически еще не было) долго и тщательно объяснять, что финансово-экономическая, внешнеторговая и промышленная политика наших властей, мягко говоря, странная.

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