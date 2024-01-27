И снова зрада: Чехия не выполняет военные контракты для Украины

СМИ пишут о том, как Чехия не выполняет военные контракты по поставкам вооружения Украине. И снова речь идет о чешской компании PAMCO INT, которая, как сообщалось не выполнила свои обязательства по поставкам Украине югославских БМП М80.
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