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И снова зрада: Чехия не выполняет военные контракты для Украины

И снова зрада: Чехия не выполняет военные контракты для Украины

СМИ пишут о том, как Чехия не выполняет военные контракты по поставкам вооружения Украине. И снова речь идет о чешской компании PAMCO INT, которая, как сообщалось не выполнила свои обязательства по поставкам Украине югославских БМП М80.

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