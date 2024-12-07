Два человека погибли и двое пострадали в ДТП на трассе в Башкирии

t.me/Госавтоинспекция Башкортостана В Благовещенском районе Башкирии в результате ДТП с участием грузовика и легковушки погибли два человека, еще двое, в том числе десятилетняя девочка, пострадали, сообщает пресс-служба региональной Госавтоинспекции.
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