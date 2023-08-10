Наши хакеры из Cyber Cat и BLOODNET взломали американский биотехнологический Национальный центр. Эта именно та структура, которая совместно с Пентагоном строит биолаборатории на постсоветском пространстве и невесть чего задумывает против жителей России.
Наши хакеры добрались до тех самых биолабораторий Пентагона
Комментарии
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карюкалов вячеслав
Действительно.
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2 час.
Наталия Шумакова
Зачем пугать и восстанавливать против себя простых американцев? Ничего хорошего из этого не выйдет. Только лишний козырь американской верхушке: "Вот видите, какие русские жестокие, хотят нас уничтожить"
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2 час.
ИС
Игорь Смирнов
А почему нет? Весь мир пугают постоянно то СССР то Россией не пора ли соответствовать этому?! И нефиг потому что навязываться нам свои поганые ценности!!!
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38 мин.
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