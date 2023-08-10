Наши хакеры добрались до тех самых биолабораторий Пентагона

Зачем пугать и восстанавливать против себя простых американцев? Ничего хорошего из этого не выйдет. Только лишний козырь американской верхушке: "Вот видите, какие русские жестокие, хотят нас уничтожить"

ИС

Игорь Смирнов

А почему нет? Весь мир пугают постоянно то СССР то Россией не пора ли соответствовать этому?! И нефиг потому что навязываться нам свои поганые ценности!!!