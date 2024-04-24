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Экономист Хазанов: США и ЕС не повлияют на экспорт российской меди в Китай

Экономист Хазанов: США и ЕС не повлияют на экспорт российской меди в Китай

«Норильский никель» планирует перенести плавильные мощности медного завода в Китай из-за санкций. США и Евросоюз не смогут повлиять на экспорт российской меди, сообщил экономист Леонид Хазанов в беседе с «Ридусом».

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