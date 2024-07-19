⚡️ Главой города Сочи избран Андрей Прошунин Сегодня, 19 июля 2024 года, состоялась внеочередная сессия ГСС.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
⚡️ Главой города Сочи избран Андрей Прошунин Сегодня, 19 июля 2024 года, состоялась внеочередная сессия ГСС.