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Гастроэнтеролог Кашух посоветовала не увлекаться клубникой и помидорами

Гастроэнтеролог Кашух посоветовала не увлекаться клубникой и помидорами

Овощи и фрукты полезны для здоровья, но некоторые из них способны навредить работе желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) и вызвать аллергию.

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