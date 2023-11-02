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США требуют от России передать сверхновый военный комплекс в Америку — для «экспертизы»

США требуют от России передать сверхновый военный комплекс в Америку — для «экспертизы»

С очередным громким заявлением в адрес России выступил глава Госдепа США Энтони Блинкен. По его утверждению, Соединенные Штаты «сделают все, чтоб добиться» от России передачи военного комплекса в Америку для экспертизы.

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Комментарии
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Сергей Мухитдинов
Хочешь? Приди и возьми!!!
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1 д.
ВП
Владислав Петряев
Это оружие призвано обесчеловечить недочеловеков в США! Браво, Россия!!!
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1 д.
ВД
Вовладар Даров
Это лекарство для скотов пиндосских
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1 д.

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