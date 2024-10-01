Ученики школ тратят в среднем два часа учебного времени на гаджеты

Исследователи из организации «Где мои дети» захотели узнать, слушают ли школьники из РФ запрет на использование электронных устройств в образовательных учреждениях и для каких задач они применяют устройства чаще.
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