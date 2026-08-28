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Царьград

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Минобороны России: Взвод Крючкова уничтожил 20 боевиков за бой

Минобороны России: Взвод Крючкова уничтожил 20 боевиков за бой

В ходе Специальной военной операции лейтенант Антон Крючков и его взвод уничтожили до 20 украинских боевиков.

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