CIA Director Pushed Trump-Putin-Zelensky Summit During Moscow Visit: Report Yet another take has been issued, and more alleged details, on CIA Director John Ratcliffe's Tuesday trip to Moscow, which took place amid great secrecy and still even days later has only been subject of immense speculation.
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