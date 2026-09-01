Стало известно, откуда беспилотники ВСУ атаковали Ленинградскую область

В ночь на 1 сентября над Ленинградской областью средства ПВО сбили 52 беспилотника ВСУ. Как отметил губернатор региона Александр Дрозденко, целью противника была портовая зона.
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