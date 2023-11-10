Дьявол: аркан Таро, который расскажет, умеете ли вы противостоять опасным соблазнам

Дьявол: аркан Таро, который расскажет, умеете ли вы противостоять опасным соблазнамГадание на ТароВам кажется, что ситуация полностью под вашим контролем, а путь, которым вы идете – прямой и верный? Если в раскладе выпадает Дьявол, поскорее остановитесь и как следует проверьте все еще раз: с помощью этого аркана Таро всегда предупреждает нас об опасности не просто грозящей, а разворачивающейся прямо сейчас.