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Царьград

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Суд в Тюмени приговорил женщину за мошенничество на 737 тыс. рублей

Суд в Тюмени приговорил женщину за мошенничество на 737 тыс. рублей

Суд в Тюмени приговорил местную жительницу к полутора годам условно за мошенничество. Она использовала поддельное свидетельство о рождении, чтобы получить социальные выплаты на сумму 736 987 рублей с марта 2020 по июнь 2023 года.

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