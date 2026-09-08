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62ИНФО | Новости Рязани

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Генетики определили предков захороненной в Шиловском районе в V веке пары

Генетики определили предков захороненной в Шиловском районе в V веке пары

Работали над материалом, который удалось получить, ученые Института общей генетики РАН и их коллеги из США.

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