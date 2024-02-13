Вембаньяма повторил достижение легендарного Робинсона и был близок к квадрупл-даблу

Виктор Вембаньяма стал лишь четвертым новичком в истории НБА, собравшим трипл-дабл с блок-шотами. В ночь на 13 февраля в НБА прошел матч регулярного чемпионата, в котором «Сан-Антонио Сперс» на выезде уверенно переиграли «Торонто Рэпторс» (122:99).