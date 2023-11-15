Бьорндален пожелал российским биатлонистам вернуться к соревнованиям

Восьмикратный олимпийский чемпион по биатлону Уле-Эйнар Бьорндален выразил надежду, что российские и белорусские спортсмены все же смогут вернуться в международные соревнования, и добавил, что пока придется смириться с решением Международного союза биатлонистов (IBU) о допуске биатлонистов из РФ и Белоруссии только как нейтральных спортсменов.