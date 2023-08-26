ГИБЕЛЬ РАКЕТОНОСЦА: РОССИЯ ПРОПУСТИЛА УДАР ХУЖЕ ТЕРАКТОВ НА КРЫМСКОМ МОСТУ

действительно! ты сам то шевелить пробовал или уж вовсе нечем?

m

mike

Главное слово "предположительно" , кто ж на военном аэродроме фотографировать рискнул, и в сеть выложил, бред. Официально МО подтвердило повреждение, и ни каких фото.