ГИБЕЛЬ РАКЕТОНОСЦА: РОССИЯ ПРОПУСТИЛА УДАР ХУЖЕ ТЕРАКТОВ НА КРЫМСКОМ МОСТУ

Закон и Порядок

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Комментарии
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ВБ
Вячеслав Белослюдов
Проще генералов тусовать туда-сюда. А тут мозгами шевелить хотите заставить?
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7 час.
игорь petroff
действительно! ты сам то шевелить пробовал или уж вовсе нечем?
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3 час.
m
mike
Главное слово &quot;предположительно&quot; , кто ж на военном аэродроме фотографировать рискнул, и в сеть выложил, бред. Официально МО подтвердило повреждение, и ни каких фото.
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3 час.

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