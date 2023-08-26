ТУ-22М3. ФОТО: FASTTAILWIND/SHUTTERSTOCK ВЛАД ШЛЕПЧЕНКО Очередная диверсионная вылазка украинцев привела к уничтожению сверхзвукового самолёта.
ГИБЕЛЬ РАКЕТОНОСЦА: РОССИЯ ПРОПУСТИЛА УДАР ХУЖЕ ТЕРАКТОВ НА КРЫМСКОМ МОСТУ
Комментарии
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ВБ
Вячеслав Белослюдов
Проще генералов тусовать туда-сюда. А тут мозгами шевелить хотите заставить?
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7 час.
игорь petroff
действительно! ты сам то шевелить пробовал или уж вовсе нечем?
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3 час.
m
mike
Главное слово "предположительно" , кто ж на военном аэродроме фотографировать рискнул, и в сеть выложил, бред. Официально МО подтвердило повреждение, и ни каких фото.
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3 час.
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