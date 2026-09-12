Tasnim: Иран и Оман достигли соглашения по маршруту в Ормузском проливе

Тегеран и Маскат пришли к обоюдному согласию относительно навигационного коридора в Ормузском проливе.
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