Zefirka > Картинки и фото > Странные ситуации, с которыми столкнулись съёмщики квартир Пользователи из разных уголков Сети поведали, какие интересные сюрпризы поджидали их в съемных квартирах, о которых хитрые арендодатели не удосужились рассказать.