Мендель, Коломойский* и другие: что задумали "борцы с диктатурой Зеленского"

Юлия Мендель, на заре президентской карьеры Зеленского работавшая его пресс-секретарём, жалуется американской публике и всем людям доброй воли, что её бывший шеф ввёл против неё санкции.
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