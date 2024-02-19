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Неизвестные выбросили котенка из окна многоэтажки в Кузбассе

Неизвестные выбросили котенка из окна многоэтажки в Кузбассе

Житель Кемеровской области выбросил котенка в сугроб морозной ночью. Об этом пишет издание mk.ru. Как сообщается, жестокость к беззащитному животному проявил жилец дома на проспекте Строителей в Прокопьевске.

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