Неизвестные выбросили котенка из окна многоэтажки в Кузбассе

Житель Кемеровской области выбросил котенка в сугроб морозной ночью. Об этом пишет издание mk.ru. Как сообщается, жестокость к беззащитному животному проявил жилец дома на проспекте Строителей в Прокопьевске.
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