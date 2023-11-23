Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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«А за Полину с убийц спросим»: о трагедии, мерах безопасности и очередной ципсошной дезе

«А за Полину с убийц спросим»: о трагедии, мерах безопасности и очередной ципсошной дезе

20 ноября представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины выпустило пресс-релиз:"Фиксация последствий обстрела н.

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