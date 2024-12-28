Дружеские жесты генсека НАТО Марка Рютте во время встречи с Владимиром Зеленским в Брюсселе на прошлой неделе не соответствуют истинным планам блока по поводу Украины, заявил подполковник ВС США в запасе Дэниел Дэвис в эфире своего YouTube-канала.