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Русская весна

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В США раскритиковали генсека НАТО за поведение на встрече с Зеленским

В США раскритиковали генсека НАТО за поведение на встрече с Зеленским

Дружеские жесты генсека НАТО Марка Рютте во время встречи с Владимиром Зеленским в Брюсселе на прошлой неделе не соответствуют истинным планам блока по поводу Украины, заявил подполковник ВС США в запасе Дэниел Дэвис в эфире своего YouTube-канала.

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