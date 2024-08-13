Владимир Соловьев выступит на форуме в Барнауле

Председатель Союза журналистов России и другие признанные специалисты в области современных СМИ поделятся опытом, проведут лекции, мастер-классы и ответят на вопросы В Барнауле в пятницу, 16 августа, на обучающем интенсиве"Инфорум" выступит председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев, сообщает Союз журналистов Алтайского края.