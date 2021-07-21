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В Японии за два дня до официального открытия стартовала Олимпиада-2020

В Японии за два дня до официального открытия стартовала Олимпиада-2020

В Токио дан старт соревновательной программе Олимпийских игр-2020. В среду, 21 июля, за два дня до официального старта Игр, начинаются первые календарные соревнования.

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