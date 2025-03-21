Мироманов забил «Нью-Джерси» – 2-й гол в сезоне. У него 8 очков в 40 играх за «Калгари»

Защитник «Калгари» отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Девилс» (5:3). В активе 27-летнего россиянина стало 8 (2+6) очков в 40 играх в текущем сезоне при полезности «+3» и среднем времени на льду 17:52.
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