Необходимо «сказать вслух: да, фигуристка Валиева — это русский солдат на войне с Западом»

Твари из спортивной федерации И вот подобными тварями, которые продолжают платить взносы в ВАДА, пронизан не только российский спорт.
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