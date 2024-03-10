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Необходимо «сказать вслух: да, фигуристка Валиева — это русский солдат на войне с Западом»

Необходимо «сказать вслух: да, фигуристка Валиева — это русский солдат на войне с Западом»

  Твари из спортивной федерации И вот подобными тварями, которые продолжают платить взносы в ВАДА, пронизан  не только российский спорт.

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Комментарии
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Анатолий протасевич
минспорт нужно разогнать -сидят на шее у государства и ничего полезного для спорта не предпринимают.
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2 час.
Неизвестно Неизвестно
Я так и не поняла, она принимала допинг?
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40 мин.
вг
виктор грузенкин
Виктор Грузенкин
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15 мин.

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