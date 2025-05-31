Байден в шутку пригрозил избить авторов книги о своём президентстве

Экс-президент США Джо Байден с юмором отреагировал на выход книги «Первородный грех: угасание президента Байдена, его сокрытие, и катастрофическое решение баллотироваться ещё раз», в которой содержится критическая оценка его деятельности на посту главы государства.
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