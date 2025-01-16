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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Рыбакина проиграла пять геймов в первых двух матчах Australian Open

Рыбакина проиграла пять геймов в первых двух матчах Australian Open

Финалистка-2023 обыграла 17-летнюю Иву Йович – 6:0, 6:3. В первом матче Рыбакина победила 16-летнюю Эмерсон Джонс со счетом 6:1, 6:1.

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