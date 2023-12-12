Гросу: «Чрезвычайное положение может быть отменено»

Чрезвычайное положение может быть отменено после принятия правительством и парламентом ряда законодательных поправок, которые позволят властям принимать оперативные решения, сообщил председатель парламента Игорь Гросу в эфире канала PRO TV.
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