«Камчатский Лас-Вегас» закрыли правоохранители в Петропавловске-Камчатском

На территории РФ игорный бизнес запрещен. Исключением являются только специальные игорные зоны. Подобный бизнес разрешен только на территории зон: «Сибирская монета» в Алтайском крае, «Приморье» в Приморском крае, «Янтарная» Калининградской области и «Красная Поляна» в Сочи.