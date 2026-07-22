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Царьград

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В Самаре 22 июля отключат воду на 11 улицах

В Самаре 22 июля отключат воду на 11 улицах

В ряде домов Самары 22 июля будет временно прекращена подача холодной воды в связи с проведением ремонтных работ.

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