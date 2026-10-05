Глава МИД Афганистана заявил, что в стране воцарился мир

Глава МИД Афганистана Амир Хан Муттаки заявил, что в стране воцарился мир. «В Афганистане воцарился мир, прекратились боевые действия, и теперь Афганистан может превратиться в транзитный центр для мировой торговли, сотрудничества в экономической сфере», — цитирует его ТАСС.
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