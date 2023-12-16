Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Отвратительная рожа

Отвратительная рожа

Пишут, что "бабушка лёгкого поведения" Александ Ревва вернулся в Россию и приступил к привычной для себя работе — зарабатывать на русских.

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Комментарии
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Александр Терехов
Любой ублюдок найдет в России своих баранов-поклонников. Тем более что и тем и другим очень умеют способствовать у нас в СМИ.
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3 час.
Александр Терехов
Я понимаю, не может ВВП вычистить из всех дырок всю эту дрянь, которая и творит беспредел. Вот они и творят.
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3 час.
В С
Я посмотрю только поздравление президента.
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1 час.

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