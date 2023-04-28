Минобороны Тайваня: вокруг острова за сутки были зафиксированы 38 самолетов армии Китая

За один день Вооруженные силы Тайваня зафиксировали появление около острова 38 самолетов и шести кораблей Народно-освободительной армии Китая (НОАК), сообщило тайваньское оборонное ведомство в Twitter.
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