Медвежий угол
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Медвежий угол

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«Соловьёв и Симоньян аплодируют»: Драпатый принёс в ВСУ средневековый подход – укро-эксперт

«Соловьёв и Симоньян аплодируют»: Драпатый принёс в ВСУ средневековый подход – укро-эксперт

Оскорбительные заявления нового главкома ВСУ Михаила Драпатого о жителях Донбасса говорят о его политической некомпетентности и средневековом мышлении.

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Комментарии
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ВВ
Валентин Воробьев
Кого ни назови - киздатый!
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1 м.
Юрий Золотарев
И то правда! Вон на фото - три бандеровские падлы, и каждая достойна пули между глаз!
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1 м.
л
лариса
Пизденко,Пизденко,слухай,яка смишна фамилия-Зайцев!
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1 м.