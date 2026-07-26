«Соловьёв и Симоньян аплодируют»: Драпатый принёс в ВСУ средневековый подход – укро-эксперт

Оскорбительные заявления нового главкома ВСУ Михаила Драпатого о жителях Донбасса говорят о его политической некомпетентности и средневековом мышлении.
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