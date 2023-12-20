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Жителя Хабаровского края осудили на девять лет за госизмену

Жителя Хабаровского края осудили на девять лет за госизмену

Хабаровский краевой суд признал жителя Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края виновным в участии в преступлении и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок в 9 лет 6 месяцев в исправительной колонии строгого режима.

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