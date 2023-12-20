Жителя Хабаровского края осудили на девять лет за госизмену

Хабаровский краевой суд признал жителя Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края виновным в участии в преступлении и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок в 9 лет 6 месяцев в исправительной колонии строгого режима.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии