Валентин Катасонов. Мифы «перегрева»Росстат бесстрастно показал, в чем Россия превзошла Мальдивы и Таиланд«Перегрев» российской экономики – это миф, загрузка производственных мощностей у нас хуже, чем в Сенегале.
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